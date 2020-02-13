Владелец "Сочи" сообщил о договорённости с Кокориным

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что провёл переговоры с футболистом "Зенита" Александром Кокориным. Бизнесмен получил согласие от нападающего о переходе в команду.

По словам Ротенберга, Кокорин проведёт в "Сочи" весеннюю часть сезона.

"Вчера я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведёт в "Сочи", - приводит РИА "Новости" слова Ротенберга.

Переход Кокорина в "Сочи"

21 января "Сочи" и "Зенит" объявили о договорённости по аренде Кокорина до конца сезона. Позже агент футболиста Кирилл Логинов заявил, что Александр отказался от перехода и не собирается рассматривать этот вариант.

Ротенберг тогда выступил с заявлением о том, что имел устную договорённость с Кокориным.

"Зенит" не взял Кокорина на второй сбор команды, футболист отправился в "Зенит-2". Контракт Александра с питерским клубом истекает летом 2020 года.