Бразильская модель обвинила Неймара в сутенерстве

Наджила Триндаде обвинила футболиста Неймара в сутенерстве. Ранее девушка подала на форварда "ПСЖ" иск в суд за якобы изнасилование, но не смогла выиграть процесс. Девушка утверждает, что бразилец организовал VIP-сеть проституток.

По сообщению UOL, Триндаде заявила, что Неймар организовывает переезд бразильских моделей в Париж. Девушек по её словам используют для оказания услуг сексуального характера. О каких доказательствах идёт речь, пока непонятно.

Обвинения Неймара в изнасиловании

Ранее девушка заявила, что футболист надругался над ней в Париже в одном из отелей. Пострадавшая подала заявление в полицию только в Бразилии. Она объяснила это тем, что побоялась французские органы правопорядка и была морально раздавлена. Футболисту после этого вручили повестку в суд.

Дело было закрыто из-за отсутствия доказательств. Сама Наджила затем изменила свои показания, заявив, что близость была по обоюдному согласию.