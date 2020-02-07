Футболист Черышев рассказал об отношении испанцев к Путину

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев рассказал о жизни в Испании. Футболист родился в Нижнем Новгороде, а в 1996 году покинул Россию вместе с отцом Дмитрием, который стал работать тренером в Хихоне.

По словам Черышева, он гордится тем, что является русским. В 2018 году игрок прочно вошёл в основу сборной России по футболу и стал одним из героев команды на чемпионате мира.

"Горжусь, что я русский, что представляю свою страну в другом месте. Все партнеры называют меня или Черри, или русским. Мне это нравится. Конечно, хотелось бы проводить больше времени в России. Слетать к бабушке, побыть с семьей. Думаю, когда карьера закончится, еще успею там побывать", - сказал Черышев в интервью Sport24.

Также Черышев рассказал об отношении испанцев к России и президенту Владимиру Путину.

"Если смотреть со стороны, Россия - сильная страна. Испанцы испытывают к России, к Путину не то что страх, а уважение", - сказал футболист.

Денис Черышев

После переезда в Испанию Черышев занимался футболом в молодёжных командах:

"Спортинг" (Хихон);

"Бургос";

"Реал" (Мадирд).

Во взрослой карьере на его счету более двух сотен матчей в Испании: