Открытый процесс в CAS: WADA продолжает давить на Россию

Полным ходом идет разбирательство между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. В ходе дела WADA предложило сделать слушание публичным.

Публичный характер судебного разбирательства влечет за собой несколько последствий:

дело становится прозрачным;

появляется много внутренней информации для СМИ;

есть вероятность дать прогноз по окончанию арбитража.

Особенности публичного разбирательства в CAS

В спортивной судебной практике практически не было публичных слушаний. Это связано не только с конфиденциальностью сторон, но и особым характером арбитража, который проходит в полностью закрытом формате.

Если дело WADA и РУСАДА перейдет в открытый формат, то оно станет прозрачным. Все желающие смогут выслушать позицию каждой стороны вплоть до конкретных аргументов. Об этом также говорил генеральный директор WADA Оливье Ниггли во время общения с прессой.

Особенности открытого формата арбитражного процесса:

Параметры сравнения/формат суда Публичный (открытый) Классический (закрытый) Вероятность мошенничества Низкая Высокая Прозрачность Высокая Низкая Доступность Всем желающим Только СМИ и связанным источникам

Публичность дела, скорее всего, не повлияет на вердикт арбитражного суда, но, как минимум, изменит подход сторон к разбирательству. Возможно, WADA начнет больше давить на российское агентство, используя в свою защиту более твердые аргументы.

Причины публичности

WADA неспроста пытается сделать разбирательство открытым для внешних слушателей. Возможно, именно через открытый формат Всемирное агентство пытается показать Россию, как врага другим странам, на что обязательно обратят внимание политики, спортивные функционеры и сами спортсмены.

Если WADA хочет обострить конфликт с Россией, то публичность — это тот самый путь к ухудшению отношений.

Не исключено и то, что WADA преследует цель повысить свое влияние и демонстрировать авторитет, ведь последние дела антидопингового агентства с Британским антидопинговым агентством доказывают (UKAD), что у WADA недостаточно авторитета и принятия волевых решений.

Публичность же поможет показать влияние Всемирного антидопингового агентства над участниками Антидопингового кодекса и расширит авторитет на мировой спортивной площадке.

Позиция главы WADA

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли в разговоре с прессой сказал, что

"Расследование WADA и РУСАДА вызывает огромный интерес во всем мире".

Скорее всего, этим глава агентства хотел показать, что каждому желающему захочется посмотреть на судебный процесс, ведь тема допингового скандала обсуждается буквально каждый день.

Несмотря на высокую популярность темы разбирательства между WADA и РУСАДА, за каждым поступком стоит определенная цель. Вероятнее всего, WADA хочет показать свою власть или разоблачить действия и аргументы российского агентства.

Риски для РУСАДА

Российское агентство выступает в качестве ответчика в CAS, и представителям, защищающим РУСАДА, необходимо предоставить весомые аргументы для отстаивания прав спортсменов.

В закрытом формате возможен любой исход, поскольку Россия в качестве третьей стороны привлекла Олимпийский комитет России (ОКР) и швейцарских юристов. Не исключено, что у зарубежных специалистов и ОКР уже налажены тесные связи с судом. Это значительно облегчает сам процесс арбитража.

В открытом же формате судебный процесс может проходить жестче, и суд не сможет закрывать глаза на мелкие детали, потому что дело стане более прозрачным.

Даже при условии, что каждая сторона суда назначила своего арбитра в разбирательстве, для РУСАДА все равно есть риски.

Поскольку дело становится доступным для внешней публики, его начнут обсуждать еще больше и, возможно, обострят конфликт между российской властью и спортсменами, как это было в бывшим президиумом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).