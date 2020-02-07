РУСАДА проверила Щербакову и Туктамышеву на допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило восемь российских фигуристов на допинг. Среди сдавших пробы были двукратная чемпионка России Анна Щербакова и чемпионка мира Елизавета Туктамышева, сообщает ТАСС.

Проверка российских фигуристов на допинг

В список проверенных на допинг вошли:

Анна Щербакова;

Елизавета Туктамышева;

Дмитрий Алиев (чемпион Европы-2020);

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (чемпионы Европы-2020);

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (бронзовые призеры чемпионата Европы-2020);

Александр Самарин (серебряный призер чемпионата Европы-2019).

Ранее в РУСАДА сообщили, что в 2019 году самой тестируемой фигуристкой стала Алена Косторная.