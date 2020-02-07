Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило восемь российских фигуристов на допинг. Среди сдавших пробы были двукратная чемпионка России Анна Щербакова и чемпионка мира Елизавета Туктамышева, сообщает ТАСС.
В список проверенных на допинг вошли:
Ранее в РУСАДА сообщили, что в 2019 году самой тестируемой фигуристкой стала Алена Косторная.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".