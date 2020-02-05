В ФИФА прокомментировали информацию о недопуске сборной России на ЧМ

ФИФА отреагировала на появившуюся ранее информацию о недопуске сборной России на чемпионат мира-2022. В пресс-службе не подтвердили сообщение о том, что уже сейчас можно говорить о неучастии команды в турнире.

Ранее телеканал beIN Sports распространил информацию о том, что WADA уведомило РУСАДА о недопуске сборной России. Глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что никакого письма не получал.

В пресс-службе ФИФА заявили, что им нечего добавить к декабрьскому заявлению по поводу санкций в отношении России.

"Нам нечего добавить к нашему декабрьскому заявлению, в котором мы сообщили, что ФИФА находится в контакте с WADA и ASOIF [Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта] по поводу распространения решения исполнительного комитета WADA на футбол", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Санкции WADA