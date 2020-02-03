Конкурент Большунова в Кубке мира Клебо пропустит этап в Фалуне

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо не сможет принять участие в этапе Кубка мира в Фалуне. Спортсмен попал в аварию и сломал палец, о чём сообщил в Instagram.

"К сожалению, я попал в аварию и сломал палец. Я не смогу стартовать в Фалуне в этот уик-энд, но надеюсь быть готовым к «Ски Туру 2020", - написал спортсмен.

Кубок мира по лыжным гонкам

Этап в шведском Фалуне пройдёт 8 и 9 февраля. У мужчин запланированы спринт и 15-километровый масс-старт.

"Ски Тур" пройдёт по лыжным трассам Швеции и Норвегии с 15 по 23 февраля. Организаторы запланировали четыре дистанционные гонки и две спринтерские.

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

Клебо является основным конкурентом россиянина Александра Большунова в общем зачёте.