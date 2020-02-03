Организаторы "Гран-при Китая" обратились к организаторам "Гран-при России" с просьбой поменяться датами проведения этапов. Просьба связана с эпидемией коронавируса в Китае, из-за которой были отменены все спортивные мероприятия до конца марта, сообщает Speedweek.
Официальный запрос со стороны Китая будет направлен позже. Позиция России по этому вопросу пока неизвестна.
Гонка в Шанхае должна состояться 19 апреля. Ранее был отменён китайский этап Формулы-Е.
Этап в Сочи должен пройти 27 сентября. Ранее гонка проводилась шесть раз.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.