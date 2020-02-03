Формула-1: Китай предлагает России поменяться этапами "Гран-при"

Организаторы "Гран-при Китая" обратились к организаторам "Гран-при России" с просьбой поменяться датами проведения этапов. Просьба связана с эпидемией коронавируса в Китае, из-за которой были отменены все спортивные мероприятия до конца марта, сообщает Speedweek.

Официальный запрос со стороны Китая будет направлен позже. Позиция России по этому вопросу пока неизвестна.

Гран-при Китая

Гонка в Шанхае должна состояться 19 апреля. Ранее был отменён китайский этап Формулы-Е.

Гран-при России

Этап в Сочи должен пройти 27 сентября. Ранее гонка проводилась шесть раз.