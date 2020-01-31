"Барселона" в 1/8 финала Кубка Испании разгромила "Леганес" со счётом 5:0. Дубль в этой игре сделал Лионель Месси, ещё по одному голу забили Антуан Гризманн, Клеман Ленгле и Артур.
Аргентинский нападающий достиг очередной рекордной отметки в составе "Барселоны". Победа над "Леганесом" стала для него 500-й в составе команды. Для этого форварду понадобилось 709 матчей.
"Барселона" стала последним четвертьфиналистом Кубка Испании. Ранее в эту стадию вышли:
Жеребьевка четвертьфиналов состоится 31 января. Матчи запланированы на 4-6 февраля.
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