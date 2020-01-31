Месси достиг отметки в 500 побед за "Барселону"

"Барселона" в 1/8 финала Кубка Испании разгромила "Леганес" со счётом 5:0. Дубль в этой игре сделал Лионель Месси, ещё по одному голу забили Антуан Гризманн, Клеман Ленгле и Артур.

500 побед Месси

Аргентинский нападающий достиг очередной рекордной отметки в составе "Барселоны". Победа над "Леганесом" стала для него 500-й в составе команды. Для этого форварду понадобилось 709 матчей.

Кубок Испании по футболу

"Барселона" стала последним четвертьфиналистом Кубка Испании. Ранее в эту стадию вышли:

"Атлетик";

"Валенсия";

"Вильярреал";

"Гранада";

"Реал";

"Реал Сосьедад;

"Мирандес" (2-й дивизион).

Жеребьевка четвертьфиналов состоится 31 января. Матчи запланированы на 4-6 февраля.