В Канаде футбольного тренера отстранили после слов восхищения Гитлером

Университет "Гранд Вэлли" (Онтарио, Канада) отстранил тренера студентческой команды по американскому футболу Морриса Бергера из-за его интервью местной газете. Специалист по работе с нападающими в комментарии высказался об Адольфе Гитлере, назвав его "великим лидером", сообщает ESPN.

Журналисты задали Бергеру вопрос о том, с кем из исторических личностей он хотел бы встретится.

"Вероятно, я не получу на это хорошие отзывы, но мой ответ Адольф Гитлер. Это все было очень грустно, и у него были плохие намерения, но то, как он вел за собой людей, как сплотил целый народ - это было непревзойденно. Конечно, у него были дурные намерения, но нельзя отрицать, что он был великим лидером", - заявил Бергер.

Университет после этого опубликовал заявление с извинениями. Руководство пообещало провести расследование, до завершения которого Бергер лишился работы.