Тим сенсационно выбил Надаля с Australian Open

Австрийский теннисист Доминик Тим победил испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинале Australian Open. Встреча завершилась за 4 часа 14 минут в четырёх сетах - 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6).

Первый полуфинал Тима на Australian Open

Для Тима это первый выход в полуфинал открытого чемпионата Австралии. Кроме того, австриец впервые обыграл Надаля на турнирах "Большого шлема". Ранее пять встреч на таком высоком уровне завершались победой первой ракетки мира.

Полуфиналы Australian Open

На Australian Open определились все полуфиналисты. Розыгрыш трофеев пройдет без участия российских спортсменов.

Женщины

Симона Халеп (Румыния, 4) - Гарбинье Мугуруса (Испания)

Эшли Барти (Австралия, 1) - София Кенин (США, 14)

Мужчины

Доминик Тим (Австрия, 5) - Александр Зверев (Германия, 7)

Роджер Федерер (Швейцария, 3) - Новак Джокович (Сербия, 3)

Джокович обойдёт Надаля в рейтинге ATP?

Новак Джокович после вылета Надаля получил шанс вернуть себе звание первой ракетки мира. Для этого ему необходимо выиграть Australian Open.