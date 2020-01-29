Австрийский теннисист Доминик Тим победил испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинале Australian Open. Встреча завершилась за 4 часа 14 минут в четырёх сетах - 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6).
Для Тима это первый выход в полуфинал открытого чемпионата Австралии. Кроме того, австриец впервые обыграл Надаля на турнирах "Большого шлема". Ранее пять встреч на таком высоком уровне завершались победой первой ракетки мира.
На Australian Open определились все полуфиналисты. Розыгрыш трофеев пройдет без участия российских спортсменов.
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