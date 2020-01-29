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"Монако" с Головиным в составе проиграл три из четырёх последних матчей

Спорт » Командные виды » Футбол

"Монако" не смог выйти в четвертьфинал Кубка Франции. Команда на своём поле уступила "Сент-Этьену" со счётом 0:1. Российский полузащитник Александр Головин провёл на поле 90 минут и не смог отличиться результативными действиями.

"Монако" проиграл три из четырёх последних матчей. Ранее команда уступила "ПСЖ" (1:4) и "Страсбуру" (1:3) на своём поле в домашних играх. Победить команда Головина смогла только клуб четвёртого дивизиона "Сен-Пре" в 1/16 финала национального Кубка.

Четыре матча уместились в две недели. Во всех играх принимал участие Александр Головин.

Головин и "Монако" в сезоне-2019/20

Ранее "Монако" вылетело от "Лилля" в 1/8 финала Кубка французской лиги. После 21-го тура монегаски занимают 13-е место в чемпионате, набрав 29 очков.

Головин в этом сезоне провёл 19 матчей в Лиге 1, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи. Ещё пять матчей россиянин отыграл в кубковых турнирах.

Теперь "Монако" может сосредоточиться на выступлениях в чемпионате. В феврале команда проведёт шесть матчей: против "Нима", "Анже", "Амьена", "Монпелье", "Дижона" и "Реймса".

Темы футбол фк монако александр головин
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