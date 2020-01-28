Джокович вышел в полуфинал Australian Open, где сыграет с Федерером

Сербский теннисист Новак Джокович в четвертьфинале Australian Open победил канадца Милоша Раонича. Матч завершился в трёх сетах - 6:4, 6:3, 7:6. Серб в десятый раз обыграл соперника.

Новак Джокович - Роджер Федерер

В полуфинале Джокович сыграет против швейцарца Роджера Федерера. Это будет 50-й матч соперников в карьере.

Джокович в предыдущих 49-ти матчах одержал 26 побед. Федерер в последний раз обыграл серба на "Уимблдоне" в 2012 году.

Последняя игра Джоковича и Федерера состоялась в 2019 году в финале "Уимблдона". Игра завершилась в пятом сете на тай-брейке.