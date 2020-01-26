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Боксер из Украины прокричал имя Майка Тайсона и укусил соперника

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Украинский боксер Иван Редкач укусил американца Дэнни Гарсию. Это произошло во время боя на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета. Примечательно, что перед тем как укусить соперника, Редкач выкрикнул имя известного боксера Майка Тайсона. Инцидент произошел в восьмом раунде, когда бойцы сошлись в клинче.

"Он крикнул "Майк Тайсон!" и укусил меня", - рассказал Гарсиа после боя изданию BoxingScene.

Судя продолжил поединок, несмотря на поступок украинского боксера. Крик и укус не помогли Редкачу одержать победу. Единогласным решением судей в поединке победил Гарсиа.

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