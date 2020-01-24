Херманн выиграла индивидуальную гонку в Поклюке, Старых - восьмая

Немецкая биатлонистка Дениз Херманн победила в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Спортсменка показала время 41 минута 33,4 секунды без штрафных минут.

Второй финишировала шведка Ханна Эберг с одним промахом и отставанием в 59,2 секунды. Третье место заняла француженка Анаис Бескон — 1 минута 15,7 секунды без промахов.

Результаты россиянок

Лучшей из россиянок финишировала Ирина Старых. Она прошла 15-километровую дистанцию без промахов и отстала от лидера на 2 минуты 59,5 секунды. Лариса Куклина показала 13-й результат с одной штрафной минутой (+3.16,2).

Светлана Миронова, которая была лучшей из россиянок в общем зачёте Кубка мира, допустила 7 промахов и заняла 65-е место. Екатерина Юрлова (3 промаха) также не смогла попасть в топ-30 — только 35-й результат. Кристина Резцова (2 промаха) финишировала 27-й.