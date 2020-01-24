Футболист сборной России Денис Черышев получил серьёзную травму

Пресс-служба "Валенсии" сообщила о травме футболиста Дениса Черышева. Игрок повредил заднюю поверхность бедра. Сроки восстановления уточняются.

Обычно лечение травмы задней поверхности бедра занимает три недели до возвращения в общую группу. Если повреждение повторное, то срок лечения может быть увеличен.

Денис Черышев

Черышев с 2008 года выступает за испанские клубы. Ранее он играл за "Реал", "Вильярреал" и "Севилью". В составе "Валенсии" в этом сезоне провёл 16 матчей, в которых забил 2 гола.

В сборную России вызывается с 2012 года. За команду отыграл 25 матчей, в которых забил 11 голов. Черышев стал вторым бомбардиром сборной после Артёма Дзюбы в отборочном турнире Евро-2020 (5 голов).