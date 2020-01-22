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Испанская "Осасуна" подтвердила участие в договорных матчах

Спорт » Командные виды

Экс-руководитель испанского футбольного клуба "Осасуна" Анхель Вискай признал участие команды в договорных матчах. Во время дачи показаний в суде он заявил, что памплонцы заплатили за три очка в играх с "Хетафе" и "Бетисом", а также за ничью во встрече с "Эспаньолом".

Случаи произошли в 2013 и 2014 годах, когда "Осасуна" боролась за выживание. Обвиняемыми по делу проходят руководители клуба, три футболиста "Бетиса" и два агента, сообщает Marca.

"Осасуна" заплатила "Хетафе" 400 тыс. евро, а "Бетису" и "Эспаньолу" - по 250 тыс. Кроме клубов, деньги получили футболисты Антонио Амайя, Хави Торрес и Жорди Фигерас.

Выступления "Осасуны"

Клуб из Памплоны в 2013 году занял 16-е место и остался в высшем дивизионе. В 2014 году команда вылетела несмотря на договорные матчи.

В сезоне-2018/19 команда стала первой в Сегунде. На данный момент команда идёт на 13-м месте в Примере, набрав 25 очков в 20 матчах.

Темы футбол фк осасуна договорные матчи
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