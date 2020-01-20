Зеппельт удивлён решению британцев не выдавать допинг-пробы Мо Фары

Известный борец с допингом Хайо Зеппельт высказался о скандале с пробами легкоатлета Мо Фары, которые отказалось выдавать Британское антидопинговое агентство (UKAD). WADA затребовало образцы проб четырёхкратного олимпийского чемпиона, чтобы завершить расследование деятельности его тренера Альберто Салазара.

Немецкий журналист, выпустивший серию сюжетов про российский допинг, назвал действия UKAD "неуклюжим подходом".

"Очень неуклюжий подход UKAD, решившего не отдавать допинг-пробы Мо Фары для расследования WADA по Салазару. Им не нужно удивляться, почему их критикует Россия. Это создаёт целое облако недоверия", — написал Зеппельт в Twitter.

Мо Фара

Британский легкоатлет сомалийского происхождения Мо Фара завоевал две золотые медали на Олимпиаде-2012 в Лондоне и ещё две — на Играх-2016 в Рио-де-Жанейеро. Британец выиграл дистанции 5 и 10 тысяч метров.

Также на счету легкоатлета шесть золотых наград чемпионата мира на тех же дистанциях.

В 2013 году Мо был задержан в аэропорту американского Портленда по подозрению в помощи сомалийским террористам. Причиной для задержания стало только сомалийское происхождение спортсмена.