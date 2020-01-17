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Овечкину осталось 17 шайб до рекорда НХЛ

Спорт » Командные виды » Хоккей

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил три шайбы в матче НХЛ с "Нью-Джерси". Один из голов был забит в большинстве.

Овечкин достиг отметки в 258 шайб в большинстве. По этому показателю хоккеист занимает третье место в лиге, уступая Дэйву Андрейчау и Бретту Халлу.

До Халла россиянину осталось 7 раз реализовать большинство. Чтобы побить абсолютный рекорд НХЛ, Овечкину необходимо забросить 17 шайб в неравных составах.

 Топ-10 снайперов НХЛ в большинстве

Игрок

Голы в большинстве

Голы

Дэйв Андрейчак

  274

640

Бретт Халл

  265

741

Александр Овечкин

  258

689

Теему Селянне

  255

684

Люк Робитайл

  247

668

Фил Эспозито

  246

717

Брэндан Шэнахэн

  237

656

Марио Лемье

  236

690

Марсель Дионн

  234

731

Дино Сисарелли

  232

608

 

нхл хоккей александр овечкин вашингтон кэпиталз
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