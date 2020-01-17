Овечкину осталось 17 шайб до рекорда НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил три шайбы в матче НХЛ с "Нью-Джерси". Один из голов был забит в большинстве.

Овечкин достиг отметки в 258 шайб в большинстве. По этому показателю хоккеист занимает третье место в лиге, уступая Дэйву Андрейчау и Бретту Халлу.

До Халла россиянину осталось 7 раз реализовать большинство. Чтобы побить абсолютный рекорд НХЛ, Овечкину необходимо забросить 17 шайб в неравных составах.

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