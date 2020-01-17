Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил три шайбы в матче НХЛ с "Нью-Джерси". Один из голов был забит в большинстве.
Овечкин достиг отметки в 258 шайб в большинстве. По этому показателю хоккеист занимает третье место в лиге, уступая Дэйву Андрейчау и Бретту Халлу.
До Халла россиянину осталось 7 раз реализовать большинство. Чтобы побить абсолютный рекорд НХЛ, Овечкину необходимо забросить 17 шайб в неравных составах.
|
Игрок
|
Голы в большинстве
|
Голы
|
Дэйв Андрейчак
|274
|
640
|
Бретт Халл
|265
|
741
|
Александр Овечкин
|258
|
689
|
Теему Селянне
|255
|
684
|
Люк Робитайл
|247
|
668
|
Фил Эспозито
|246
|
717
|
Брэндан Шэнахэн
|237
|
656
|
Марио Лемье
|236
|
690
|
Марсель Дионн
|234
|
731
|
Дино Сисарелли
|232
|
608
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