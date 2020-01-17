Тренер "Славии" отказался сменить Сёмина в "Локомотиве"

"Локомотив" делал предложение наставнику "Славии" Йиндржиху Трпишовски возглавить команду. Чешский специалист получил выгодное предложение от железнодорожников, но отклонил его и решил продлить контракт с пражским клубом, сообщает Idnes.cz.

Столичную команду возглавляет Юрий Сёмин. 72-летний специалист работает в клубе с 2016 года. За это время "Локомотив" выиграл чемпионат России, два Кубка России, Суперкубок России. Также железнодорожники дважды участвовали в Лиге чемпионов, но оба раза не смогли выйти из группы.

Тренер "Славии" Йиндржих Трпишовски

Трпишовски возглавляет "Славию" с 2017 года. За это время команда завоевала чемпионство, два Кубка Чехии и дошла до четвертьфинала Лиги Европы.

В этом сезоне чехи приняли участие в Лиге чемпионов. Команда в группе с "Барселоной", "Боруссией" и "Интером" заработала 2 очка, сыграв вничью на выезде в Милане и Каталонии.