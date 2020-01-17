Испанский гонщик Карлос Сайнс выиграл ралли "Дакар" в зачёте внедорожников. Пилот Mini опередил на 6 минут 21 секунду Нассера Аль-Аттию из Toyota. Третьим стал партнер испанца по команде Стефан Петрансель (отставание 9 минут 58 секунд).
57-летний Сайнс - известный раллийный гонщик. Он выступал в мировом раллийном чемпионате WRC с 1987 по 2005 год. Выиграл два чемпионата и одержал 26 побед на этапах.
Позже 14 раз участвовал в ралли "Дакар". До финиша добрался шесть раз и одержал три победы в общем зачёте.
Его сын, 25-летний Карлос Сайнс-младший, также является автогонщиком. С 2015 года выступает в "Формуле-1".
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