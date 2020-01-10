Боец ММА Шеннон Ритч рассказал об отношении американцев к президенту России Владимиру Путину. Спортсмен заявил, что хотел бы пообщаться с главой российского государства.

"С Владимиром Путиным я бы очень хотел встретиться. В Америке ему, кстати, очень многие симпатизируют. Но зачастую люди боятся в этом признаться. Но он хороший парень. Мне нравится Путин. Он — мастер дзюдо, поклонник ММА, поклонник спорта. Он хорош в дзюдо, я видел, как он выполняет некоторые приёмы. У него есть техника. Я бы с удовольствием с ним познакомился, пожал бы ему руку", — цитирует Ритча "Спорт-экспресс".