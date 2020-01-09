Фергюсон показал, как будет избивать Нурмагомедова

Американский боец Тони Фергюсон опубликовал в Instagram видео с тренировки. Спортсмен показал несколько приёмов, которые собирается применить в бою с Хабибом Нурмагомедовым.



Тренировка Тони Фергюсона.

"Им весело, они считают это игрой, смеются. Но теперь их запрут со мной в клетке. И на этот раз больше, чем на три раунда. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Иду за Хабибом", - написал Фергюсон.

Бой Тони Фергюсон - Хабиб Нурмагомедов

Поединок американца и россиянина состоится 18 апреля. Бой пройдет в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. Хабиб Нурмагомедов в третий раз будет защищать титул чемпиона организации в лёгком весе.