Шведскому хоккеисту не понравилось поведение россиян в полуфинале МЧМ

Нападающий молодежной сборной Швеции по хоккею Альбин Эрикссон высказал свое недовольство поведением российских игроков во время полуфинала МЧМ-2020. Россия победила в этой игре со счетом 5:4 в овертайме и вышла в финал турнира.

Эрикссону не понравилось, что нападающий сборной России Александр Хованов проезжал мимо шведской скамейки и поцеловал герб на свитере. Он сравнил ситуацию с той, которая случилась в матче Россия — Канада (6:0), когда капитан канадцев не снял шлем при исполнении гимна.

"Они очень обиделись, когда канадец не снял шлем во время исполнения гимна России. Но, видимо, проезжать мимо нашей скамейки и демонстративно целовать герб — это нормально", — цитирует Эрикссона Aftonbladet.

Россия в финале сыграет с Канадой. Матч состоится 5 января в 21.00 по московскому времени.