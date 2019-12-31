Устюгов и Большунов возглавили общий зачет "Тур де Ски"

Российский лыжник Сергей Устюгов возглавил общий зачет серии "Тур де Ски". 31 декабря россиянин выиграл третий этап - гонку свободным стилем с раздельным стартом на 15 км.

Вторым в общем зачете идет еще один россиянин Александр Большунов - отставание 27 секунд. На третье место опустился норвежец Йоханнес Клебо, которй проигрывает лидеру 37 секунд.

В первой десятке общего зачета также Артем Мальцев и Денис Спиицов. Соревнования продолжатся 2 января, а завершатся 5 числа.

Общий зачет "Тур де Ски" после трех этапов