Глушаков поздравил с Новым годом, вспомнив о бане

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков обратился к болельщикам и поздравил их с Новым годом. Экс-футболист "Спартака" вспомнил о бане, которая стала причиной его развода с женой, что вызвало громкий скандал в российской прессе.

"Вот и заканчивается 2019 год, он был как кардиограмма сердца - фиг его поймешь. Это жизнь, это судьба каждого, непросто так нам даются вызовы в жизни, чтобы мы их решали.

Короче, пошел этот 2019 год в баню! Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, смеха, улыбок, благополучия в ваших домах, больших побед в жизни и на футбольном поле. Помните, что добро всегда побеждает зло. Всех с Новым годом!" - заявил Глушаков в Instagram.