МЧМ-2020: России для выхода в плей-офф нужна победа над Германией

Во вторник, 31 декабря, завершится групповой турнир молодежного чемпионата мира-2020. Сборная России в группе В сыграет с Германией, а Канада встретится с Чехией.

На данный момент турнирное положение выглядит так:

США - 8 очков (4 матча). Канада - 6 (3). Чехия - 4 (3). Россия - 3 (3). Германия - 3 (3).

Сборные США и Канады обеспечили выход в 1/4 финала. За другие две путевки борьбу будут вести команды Чехии, России и Германии.

В 17.00 (мск) на лед выйдут россияне и немцы. Победа гарантирует команде Брагина место в плей-офф, а вот поражение (даже в овертайме) отправляет сборную на пятое место в группе.

В 21.00 (мск) свой матч начнут команды Чехии и Канады. Хозяевам турнира необходимо будет набрать одно очко. Но даже поражение может не помешать чехам пройти дальше. Для этого Россия должна в основное время обыграть Германию.