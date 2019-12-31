Во вторник, 31 декабря, завершится групповой турнир молодежного чемпионата мира-2020. Сборная России в группе В сыграет с Германией, а Канада встретится с Чехией.
На данный момент турнирное положение выглядит так:
Сборные США и Канады обеспечили выход в 1/4 финала. За другие две путевки борьбу будут вести команды Чехии, России и Германии.
В 17.00 (мск) на лед выйдут россияне и немцы. Победа гарантирует команде Брагина место в плей-офф, а вот поражение (даже в овертайме) отправляет сборную на пятое место в группе.
В 21.00 (мск) свой матч начнут команды Чехии и Канады. Хозяевам турнира необходимо будет набрать одно очко. Но даже поражение может не помешать чехам пройти дальше. Для этого Россия должна в основное время обыграть Германию.
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