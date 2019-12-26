Слепов выиграл первый спринт на "Ижевской винтовке"

На этапе чемпионата России по биатлону "Ижевская винтовка" завершилась мужская спринтерская гонка. Старт выиграл Алексей Слепов, пройдя дистанцию 7,5 км без промахов.

Вторым финишировал Дмитрий Иванов с отставанием 9,6 секунды и без промахов. Третье место занял Вадим Филимонов, отстав от лидера на 32,7 секунды.

"Ижевская винтовка" - отборочный этап на январские соревнования Кубка IBU. Позже спортсмены проведут индивидуальную гонку и еще один спринт. Места в сборной России получат три биатлониста.

"Ижевская винтовка". Результаты спринта у мужчин