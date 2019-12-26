На этапе чемпионата России по биатлону "Ижевская винтовка" завершилась мужская спринтерская гонка. Старт выиграл Алексей Слепов, пройдя дистанцию 7,5 км без промахов.
Вторым финишировал Дмитрий Иванов с отставанием 9,6 секунды и без промахов. Третье место занял Вадим Филимонов, отстав от лидера на 32,7 секунды.
"Ижевская винтовка" - отборочный этап на январские соревнования Кубка IBU. Позже спортсмены проведут индивидуальную гонку и еще один спринт. Места в сборной России получат три биатлониста.
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