РУСАДА назвало самых тестируемых на допинг российских фигуристов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) назвало самых тестируемых на допинг фигуристов. По данным организации, по три теста прошли Александра Степанова, Иван Букин и Александр Самарин, сообщает пресс-служба агентства.

Эти данные не учитывают тестирования международных организаций. При этом один тест включает в себя все пробы, взятые у спортсмена в ходе одной процедуры допинг-контроля, сообщает РИА "Новости".

По два тестирования с начала года прошли Дмитрий Алиев, Александра Бойкова, Алена Косторная, Дмитрий Козловский, Аполлинария Панфилова, Даниил Самсонов, Анна Щербакова, Ксения Синицина и Наталья Забияко.