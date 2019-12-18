Клопп пытался помочь "Ливерпулю" в перерыве матча с "Астон Виллой"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп связался с командой в перерыве матча 1/4 финала Кубка английской лиги против "Астон Виллы". К тому времени молодые футболисты "красных" проигрывали сопернику со счетом 0:4.

"В перерыве Клопп сказал, чтобы мы были смелыми и продолжали играть в свой футбол", - заявил тренер команды "Ливерпуля" (U-23) Нил Критчли в комментарии для ВВС.

Клопп в это время находится в Катаре, где сегодня "Ливерпуль" сыграет в полуфинале клубного чемпионата мира против мексиканского "Монтеррея".

Проблемы "Ливерпуля" с календарем

В матче с "Астон Виллой" выступал резервный состав "Ливерпуля" из-за того, что ФИФА и организаторы Кубка лиги не согласовали даты турниров. 17 декабря у "красных" был запланирован Кубок лиги, а 18-го числа - клубный ЧМ.

"Ливерпуль" даже угрожал не выйти на матч с "Астон Виллой", что не помогло изменить график.

Кубок английской лиги

"Ливерпуль" в итоге уступил "Астон Вилле" со счетом 0:5. Бирмингемцы вышли в полуфинал турнира. В других четвертьфинальных играх встретятся:

"Оксфорд Юнайтед" - "Манчестер Сити",

"Эвертон" - "Лестер",

"Манчестер Юнайтед" - "Колчестер Юнайтед".

Клубный чемпионат мира

"Ливерпуль" попал на клубный ЧМ как победитель Лиги чемпионов. Если команда выйдет в финал, то там сыграет с бразильским "Фламенго".