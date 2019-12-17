Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало в РУСАДА новые 15 дел по российским спортсменам. Они образовались после перепроверки части допинг-проб московской антидопинговой лаборатории, то есть не относятся к скандалу с махинациями в базе данных.
Глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что 15 дел - результат перепроверки биоматериала, а не данных о нем.
"Нет, это не те дела, которые связаны только с манипуляциями в базе данных. Это в большей части как раз исследование биоматериала. Ну и исследование системы LIMS, конечно. Потому что там идет взаимодействие тех людей, кто занимается проблемой. Все данные исследуются и так, и так", - заявил Ганус в интервью "РИА Новости".
Ранее сообщалось, что у WADA есть список из 145 спортсменов, данные по которым были откорректированы в базе московской лаборатории. Агентство пока не раскрывает фамилий атлетов.
В результате проверки базы данных к России были применены санкции, среди которых:
15 новых дел, которые попали в РУСАДА, могут как совпадать со списком 145-ти, так и не совпадать.
В Москве прошла церемония прощания с бывшим главой города Юрием Лужковым.