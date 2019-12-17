WADA открыло против российских спортсменов 15 новых дел

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало в РУСАДА новые 15 дел по российским спортсменам. Они образовались после перепроверки части допинг-проб московской антидопинговой лаборатории, то есть не относятся к скандалу с махинациями в базе данных.

Глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что 15 дел - результат перепроверки биоматериала, а не данных о нем.

"Нет, это не те дела, которые связаны только с манипуляциями в базе данных. Это в большей части как раз исследование биоматериала. Ну и исследование системы LIMS, конечно. Потому что там идет взаимодействие тех людей, кто занимается проблемой. Все данные исследуются и так, и так", - заявил Ганус в интервью "РИА Новости".

WADA против России

Ранее сообщалось, что у WADA есть список из 145 спортсменов, данные по которым были откорректированы в базе московской лаборатории. Агентство пока не раскрывает фамилий атлетов.

В результате проверки базы данных к России были применены санкции, среди которых:

лишить Россию права выступать на международных соревнованиях высшего уровня (Олимпиаде, чемпионате мира);

допускать российских спортсменов к соревнованиям только по специальному решению в нейтральном статусе;

запретить проведение спортивных мероприятий в России на четыре года;

лишить РУСАДА статуса соответствия;

лишить руководство российского спорта возможности посещать турниры в течение четырех лет.

15 новых дел, которые попали в РУСАДА, могут как совпадать со списком 145-ти, так и не совпадать.