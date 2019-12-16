Фигуристка из Японии Рика Кихира выразила удивление тем, что россиянка Алина Загитова приняла решение приостановить карьеру. Олимпийская чемпионка объявила о своем решении в пятницу, вызвав тем самым множество споров и скандал между тренером Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко.
"Я очень удивлена. Если честно, мне будет не хватать ее. Мы соперничали друг с другом", - заявила Кихира в комментарии для The Mainchini.
В сезоне-2018/19 Кихира опередила Загитову в финале серии Гран-при. Россиянка ответила японке на чемпионате мира.
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