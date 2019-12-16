Соперница Загитовой удивилась её решению приостановить карьеру

Фигуристка из Японии Рика Кихира выразила удивление тем, что россиянка Алина Загитова приняла решение приостановить карьеру. Олимпийская чемпионка объявила о своем решении в пятницу, вызвав тем самым множество споров и скандал между тренером Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко.

"Я очень удивлена. Если честно, мне будет не хватать ее. Мы соперничали друг с другом", - заявила Кихира в комментарии для The Mainchini.

В сезоне-2018/19 Кихира опередила Загитову в финале серии Гран-при. Россиянка ответила японке на чемпионате мира.