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Загитова опровергла слухи о завершении спортивной карьеры

Спорт » Фигурное катание

Российская фигуристка Алина Загитова положила конец слухам и новостям в СМИ о своем уходе из спорта. Она опубликовала запись в Instagram, где полностью опровергла эту информацию. Загитова признала, что недавно давала интервью, но сильно волновалась и не смогла сконцентрироваться, поэтому ее могли неправильно понять.

"Ни о каком "уходе" или "завершении" я даже не думаю. Просто не совсем четко получилось донести свои мысли", - написала фигуристка в соцсети.

Загитова пояснила, что будет тренироваться еще упорнее, чтобы "быть на высшем месте на пьедестале". Также она подтвердила информацию о том, что снялась с выступления в финале Гран-при и отказалась от участия в чемпионате России, который пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря.

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