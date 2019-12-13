Британка Аггер вышла из состава WADA в знак протеста против России

Британская паралимпийка Вики Аггер вышла из состава комиссии спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA). Сделала она это в знак протеста против решения исполкома агентства по России. По мнению спортсменки, WADA должно было принять более жесткие санкции, запретив даже "чистым" российским атлетам выступать на международных стартах, сообщает ВВС.

Кто такая Вики Аггер

Аггер является призером Паралимпийских игр и чемпионом мира в академической гребле. Кроме того, она - исполнительный директор Комиссии британских атлетов. Также Аггер выходит в руководство Английского института спорта.

Решение WADA по России

WADA 9 декабря лишило Россию права проведения международных турниров на своей территории. Российским спортсменам запрещено участие под собственным флагом в Олимпийских играх и чемпионатах мира. РУСАДА лишено статуса соответствия.

Санкции применены на четыре года. Вместе с тем российские спортсмены, которые докажут свою "чистоту", смогут участвовать в крупных турнирах под нейтральным флагом.

Состав комиссии спортсменов WADA