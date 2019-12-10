Экипировщик сборной России готовит нейтральную форму на Олимпиаду-2020

Анастасия Задорина, основатель фирмы, которая производит форму для сборной России рассказала о том, как будет готовить экипировку команды на Олимпиаду в Токио. Ранее ВАДА приняло решение об отстранении России от крупных соревнований на четыре года.

Из-за этого решения Россия не может использовать флаг и атрибутику в цветах российского триколора. Это касается и формы для спортсменов. Задорина заявила, что фирма имеет опыт подготовки спортсменов к Олимпийским играм 2018 года, где Россия выступала в нейтральном статусе.

"Мы уже пережили подобное перед Играми в Южной Корее и понимание, чего не должно быть на форме нейтральных атлетов у нас есть. Для нас главное - обеспечить спортсменов экипировкой в поставленные сроки, а какой она будет - полностью зависит от того, как сейчас будут развиваться события", - заявила Задорина.