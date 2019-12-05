Комитет Госдумы по спорту поддержал продажу пива на стадионах

Комитет Госдумы по физкультуре и спорту в четверг сняла запрет на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутат Дмитрий Свищев, сообщает ТАСС.
Документом предлагается "разрешить розничную продажу пива и пивных напитков... в спортивных сооружениях во время матчей, проводимых в рамках официальных спортивных соревнований по футболу".
Исключения составят детско-юношеские соревнования, говорится в пояснительной записке. При этом организаторы чемпионатов должны будут направлять финансовые средства, полученные от реализации пива в спортивных сооружениях, на развитие детско-юношеского и профессионального спорта.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте РФ. Против такой инициативы традиционно выступает Минздрав.
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