Емельяненко: к алкоголизму приводит плохое воспитание

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о том, почему по его мнению люди становятся алкоголиками. Спортсмен известен своими пьяными выходками. Ранее он был осужден за попытку изнасилования горничной.

По мнению Емельяненко, к алкоголизму приводит плохое воспитание в детском возрасте.

"Ребенок дорос до детсадовского возраста - родители спихивают его на детский садик. Если у ребенка проблемы - виноваты воспитатели. Дальше он подрос и они его спихнули на школу, они им не занимаются. А потом они спрашивают: "почему у нас такой осел вырос?" Да потому что вы - родители у всех спрашиваете, а никакого участия в жизни своего ребенка не принимаете", - рассказал боец в интервью Оксане Кравцовой.