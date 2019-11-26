ВАДА собирается отстранить Россию от спорта на четыре года

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) распространило заявление, в котором подтвердило получение рекомендаций по российскому делу от комитета по соответствию. 9 декабря на заседании в Париже агентство рассмотрит документ и примет решение по российским спортсменам.

Комитет рекомендовал ВАДА лишить РУСАДА статуса соответствия и дисквалифицировать Россию от международных соревнований на четыре года. Вполне возможно, россияне будут выступать под нейтральным флагом и по специальным разрешениям.

Такое практикуется в легкой атлетике. С 2015 года из-за отстранения ВФЛА российские спортсмены выступают без российского флага.

Отметим, в 2020 году в Токио пройдет летняя Олимпиада, в 2022 - зимняя в Пекине. В случае санкций российская команда не будет иметь флага. В 2018 году россияне так же выступали в Пхенчхане. К церемонии закрытия России вернули флаг.

Позже ВАДА получило данные московской антидопинговой лаборатории. После перепроверки базы Россию обвинили в подмене результатов допинг-проб. Минспорта дало свои объяснения, которые 9 декабря рассмотрит ВАДА.