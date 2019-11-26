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Американский хоккеист рассказал о русских мафиози и красивых девушках

Спорт » Командные виды » Хоккей

Бывший хоккеист "Витязя" Брайан Берард рассказал о том, как провел сезон в КХЛ. Он выступал за чеховский клуб с 2008 по 2009 год, когда клубом владел осужденный за организацию ОПС Николай Павлинов.

"В России классно, я бы вернулся туда. Если бы не старые самолеты… Я играл за "Витязь", клуб малыша Николая. Кажется, он сейчас в тюрьме. Он был русским мафиози. В Чехове было круто, мы отлично проводили время с Крисом Саймоном.

Вот первый день в России: я прилетел в три утра, пил всю ночь и лег спать. Только задремал, и тут звонок в дверь. Смотрю — там мой агент. Говорю ему: "Давай не сегодня, надо поспать". Он мне: "У тебя нет выбора. Открывай дверь". Открываю — там два бугая и Николай. Он говорит: "Велкам ту Раша".

Мы отдыхали шикарно. Мы с Крисом шли на ужин по приглашению Николая, ели, я выпивал, а потом охранники открывали двери, и в комнату заходили 10-15 красивых девушек. Крис был авторитетнее, и он выбирал первым, а потом уже я. Каждую ночь — все бесплатно. Не платил ни за что. Это был первый год в КХЛ.

Мы частенько ездили в Москву — от Чехова совсем недалеко. Там здорово веселились. Но если у меня было два выходных, я ближайшим рейсом летел до Нью-Йорка и проводил время там. Клуб оплачивал мне билет первым классом, так что жаловаться было не на что, — заявил Берард в интервью на подкасте Spittin Chiclets.

Темы кхл хоккей хк витязь брайан берард
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