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Источник Правда.Ру

Овечкин доставил пиццу американской семье

Спорт » Командные виды » Хоккей

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" принял участие в рекламной акции местной пиццерии. Хоккеист взял на себя роль доставщика пиццы. Он доставил заказ одной из американских семей.


Овечкин доставил пиццу американцам.

Кроме того, эта акция стала не только рекламной, но и благотворительной. Пиццерия проводит сбор средств для детей с тяжелыми заболеваниями. С каждого заказа фирма отдает по доллару на благотворительность.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году россиянин впервые завоевал Кубок Стэнли.

нхл хоккей александр овечкин вашингтон кэпиталз
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