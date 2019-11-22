Капитан "Вашингтон Кэпиталз" принял участие в рекламной акции местной пиццерии. Хоккеист взял на себя роль доставщика пиццы. Он доставил заказ одной из американских семей.
Кроме того, эта акция стала не только рекламной, но и благотворительной. Пиццерия проводит сбор средств для детей с тяжелыми заболеваниями. С каждого заказа фирма отдает по доллару на благотворительность.
Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году россиянин впервые завоевал Кубок Стэнли.
Народный артист СССР несколько дней не обращался к медикам, а оставался дома несмотря на высокую температуру.