Туктамышева рассказала о призовых в фигурном катании

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о заработках в своем виде спорта. По ее словам, спортсмены без участия в коммерческих шоу и международных турнирах получают 50-60 тысяч рублей в месяц.

Туктамышева заявила, что хороший заработок приносит участие в шоу. Так, выступление в Японии принесут 5-6 тысяч долларов, а в России - 1,5-2 тысячи.

Победа на чемпионате мира приносит фигуристкам 50 тысяч долларов, на чемпионате Европы - 20 тысяч долларов. Победитель этапа Гран-при получает 18 тысяч долларов, серебряный призер - 12 тысяч, бронзовый - 9.