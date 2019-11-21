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УЕФА накажет сборную Бельгии за ошибку в матче против России

Спорт » Командные виды » Футбол

УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Бельгии по итогам матча отборочного турнира Евро-2020 против команды России. Игра состоялась 16 ноября в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счетом 4:1. 

Дело открыто из-за ошибки бельгийцев. Защитник команды Дедрик Боята вышел на поле в футболке нападающего Миши Батшуайи. Ошибку заметили через 10 минут и только тогда заменили футболку.

Кроме того, по вине Бельгии было задержано начало матча. Наказание УЕФА вынесет до 12 декабря.

Сборные Бельгии и России вышли в финальную часть Евро-2020. Там команды сыграют в группе В.

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