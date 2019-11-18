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Источник Правда.Ру

ЦСКА разгромил СКА в товарищеском матче

Спорт » Командные виды » Футбол

ЦСКА в товарищеской игре разгромил ростовский СКА со счетом 5:1. По голу в составе столичной команды в этой игре забили Наяир Тикнизян, Лукас Сантос и Седрик Гогуа. Дубль на счету японского форварда Такумы Нисимуры.

ЦСКА после 16 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков и отставая от лидера соревнований «Зенита» на 6 очков. СКА располагается на седьмой строчке в таблице зоны Юг Профессиональной футбольной лиги с 25 очками после 18 туров.

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