ЦСКА разгромил СКА в товарищеском матче

ЦСКА в товарищеской игре разгромил ростовский СКА со счетом 5:1. По голу в составе столичной команды в этой игре забили Наяир Тикнизян, Лукас Сантос и Седрик Гогуа. Дубль на счету японского форварда Такумы Нисимуры.
ЦСКА после 16 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков и отставая от лидера соревнований «Зенита» на 6 очков. СКА располагается на седьмой строчке в таблице зоны Юг Профессиональной футбольной лиги с 25 очками после 18 туров.
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.