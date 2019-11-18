ЦСКА разгромил СКА в товарищеском матче

ЦСКА в товарищеской игре разгромил ростовский СКА со счетом 5:1. По голу в составе столичной команды в этой игре забили Наяир Тикнизян, Лукас Сантос и Седрик Гогуа. Дубль на счету японского форварда Такумы Нисимуры.

ЦСКА после 16 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков и отставая от лидера соревнований «Зенита» на 6 очков. СКА располагается на седьмой строчке в таблице зоны Юг Профессиональной футбольной лиги с 25 очками после 18 туров.