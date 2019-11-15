Емельяненко объяснил очередную пьяную выходку

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о том, что не имеет проблем с алкоголем. На прошлой неделе он был замечен на улице в нетрезвом виде.

Емельяненко заявил, что является обычным человеком и выпивает раз в год.

"Вы на себя посмотрите, сколько вы вжираете в себя ежедневно, еженедельно и ежемесячно. Сколько алкоголя вы пьете. Ну, бывает. Накатил. До этого год назад я выпил, а вас до сих пор не попустит никак?

Идите делом займитесь и успокойтесь - я не бухаю! Что вы сидите с закрытых аккаунтов умничаете. Успокойтесь уже, за собой смотрите!" - приводит слова Емельяненко Fight Time.