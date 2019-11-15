Биатлонистка Миронова победила в первом контрольном старте сезона

Российская биатлонистка Светлана Миронова победила в первом контрольном старте сезона. Она выиграла спринт со временем 24 минуты 20,5 секунд, допустив один промах.

Второй стала Тамара Воронина, третьей - Кристина Резцова, четвертой - Наталья Гербулова, пятой - Ирина Старых.

По итогам контрольных стартов будет определен состав команды на первые гонки Кубка мира. Уже известно, что Екатерина Юрлова-Перхт получит место без отбора, а Виктория Сливко будет участвовать в стартах по международной квоте.