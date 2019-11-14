Кирилл Терешин показал "руки-базуки" после операции

Кирилл Терешин, более известный как "Руки-базуки", опубликовал в Instagram видео, на котором зафиксированы его руки. Недавно он перенес операцию по удалению синтола из мышц.



Руки-базуки снова в деле.

На видео парень находится с друзьями в одном из развлекательных заведений. Его руки в том же состоянии, что и до операции.

Можно предположить, что видео было сделано заранее или операции и вовсе не было. Сам Кирилл никаких комментариев по этому поводу не дает.

Отметим, таких размеров мышц на руках Кирилл достиг не при помощи тренировок, а благодаря синтолу - жиру с добавлением обезболивающих веществ. Препарат вводится глубоко в мышцы и задерживается там в количестве 70%. При добавлении препарата его действие подобно надуванию воздушного шара.

В октябре Кирилл принял участие в любительском турнире в Москве. В октагоне он победил блогера Олега Монгола.