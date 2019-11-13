"Ростов" и "Краснодар" проведут товарищеский матч

"Ростов" проведет товарищеский матч с "Краснодаром" во время паузы на игры национальных сборных, сообщается на сайте футбольного клуба из Ростова-на-Дону.

Встреча пройдет на основном стадионе "Краснодара" 17 ноября и начнется в 16:00 мск.

После 16-го тура Российской премьер-лиги "Ростов", "Краснодар" и московский ЦСКА, имея в активе по 30 очков, располагаются на 3-5-м местах в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский "Зенит" (36), на втором месте идет столичный "Локомотив" (31).