UFC пробует организовать бой Нурмагомедова в России

Вице-президент UFC Дэвид Шоу заявил, что организация хотела бы организовать бой Хабиба Нурмагомедова в России. Переговоры по этому поводу уже ведутся.

«Такая работа идет. И процесс работает, несмотря на разницу с Россией во времени. Это возможно», - приводит слова Шоу ТАСС.

Нурмагомедов - действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории. Последний поединок он провёл в сентябре 2019 года, когда победил американца Дастина Порье, применив удушающий приём в третьем раунде.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах, в том числе 12 побед в 12 поединках в UFC.