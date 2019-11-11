Фанаты "Динамо" остановили матч с "Шахтером" из-за расизма

Болельщики киевского "Динамо" в воскресенье едва не сорвали матч чемпионата Украины против "Шахтера". На 75-й минуте игра прерывалась из-за расистских выкриков в адрес "горняков" Тайсона и Дентиньо. Футболисты обратили внимание арбитра на "уханья" и скандирования киевских ультрас, после чего арбитр встречи увел команды с поля.



Расизм в матче "Шахтера" и "Динамо".

Матч был возобновлен спустя восемь минут. Фанаты киевлян продолжили расистские нападки на бразильца, который не выдержал, показал неприличный жест болельщикам и пнул мяч на трибуну. Из-за этого он был удален с поля.

Несмотря на провокации фанатов матч был доигран. "Шахтер" выиграл со счетом 1:0. Дончане опережают киевлян на 13 очков.

После игры "Шахтер" и "Динамо" выступили с заявлениям, в которых осудили расизм. Вместе с тем, киевляне призвали не спешить с выводами и провести расследование.