Чалов не попал в состав сборной России на матчи отбора Евро-2020

Нападающий ЦСКА Федор Чалов снова не попал в состав сборной России. Футболист будет играть за молодежную сборную. Сегодня РФЛ объявил состав команды.

15 ноября молодежка сыграет в Ростове-на-Дону против Латвии. 19 ноября россияне на выезде встретятся с Сербией.

Национальная команда 16 ноября в Санкт-Петербурге сыграет с Бельгией. 19 ноября на выезде команда встретится с Сан-Марино.

Российские футболисты уже вышли в финальную часть Евро-2020. Матчи группового этапа сборная проведет в Санкт-Петербурге.

Одним из соперников команды может стать сборная Дании, если пробьется на Евро.