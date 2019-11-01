Чалов не попал в состав сборной России на матчи отбора Евро-2020

Нападающий ЦСКА Федор Чалов снова не попал в состав сборной России. Футболист будет играть за молодежную сборную. Сегодня РФЛ объявил состав команды.
15 ноября молодежка сыграет в Ростове-на-Дону против Латвии. 19 ноября россияне на выезде встретятся с Сербией.
Национальная команда 16 ноября в Санкт-Петербурге сыграет с Бельгией. 19 ноября на выезде команда встретится с Сан-Марино.
Российские футболисты уже вышли в финальную часть Евро-2020. Матчи группового этапа сборная проведет в Санкт-Петербурге.
Одним из соперников команды может стать сборная Дании, если пробьется на Евро.
Будет ли продолжаться сокращение населения уже фактически распавшейся Украины такими же темпами или ускорится? Почему власти Украины не могут не проводить антироссийский курс? Что Россия предложила Белоруссии? Почему Лукашенко против? На этот счет "Правде.Ру" представил свое мнение эксперт.